Furgiuele, con Ferrobonus ennesimo segnale attenzione a Calabria

“L’investimento per lo sviluppo dell’intermodalità ferroviaria della Calabria è centrale nell’azione di governo e il protocollo siglato per l’adesione al Ferrobonus è l’ennesimo segnale di attenzione nei confronti della nostra regione che finalmente ha l’occasione giusta per riscattarsi e potenziare i propri servizi come è giusto che sia. Merito del Mit e del lavoro del ministro Salvini che si è impegnato a modernizzare la rete in tutto il Paese, puntando soprattutto sul Mezzogiorno”. Lo dichiara il vice capogruppo della Lega alla Camera Domenico Furgiuele. “Un impegno che darà ancora maggior forza al percorso di riapertura dello scalo merci ferroviario di Lamezia Terme – aggiunge Furgiuele – su cui stiamo lavorando alacremente insieme a Fs e Rfi e che per la nostra realtà territoriale rappresenterà un ulteriore motivo di sviluppo economico”.