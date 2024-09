Nuovo incarico per Loizzo, Lega Calabria: “Figura di riferimento”

La Lega Calabria esprime “grande soddisfazione per la nomina dell’On. Simona Loizzo a Responsabile del Dipartimento Nazionale per la Ricerca Scientifica e la Digitalizzazione della Lega. Un incarico di prestigio che valorizza la sua lunga esperienza e competenza in ambiti strategici per il futuro del Paese e per lo sviluppo delle nuove tecnologie”.

Rossano Sasso, commissario della Lega Calabria, ha voluto congratularsi personalmente con lLoizzo: “Simona è una professionista instancabile e una figura di riferimento non solo per la Calabria ma per l’intero panorama nazionale. La sua nomina dimostra quanto sia importante investire sulle eccellenze della nostra regione, e sono certo che saprà contribuire in maniera decisiva alla crescita del nostro Paese in settori chiave come la ricerca e l’innovazione.”

Anche Domenico Furgiuele, deputato della Lega, ha espresso il suo sostegno alla Loizzo: “Loizzo ha sempre dimostrato una visione chiara e innovativa su temi fondamentali per il nostro futuro, e questo nuovo incarico è il giusto riconoscimento del suo impegno. Sono sicuro che saprà guidare il Dipartimento con competenza, affrontando le sfide della digitalizzazione e della ricerca con determinazione e capacità.”

Infine, la Senatrice Tilde Minasi ha voluto sottolineare l’importanza di questa nomina: “Simona Loizzo rappresenta un esempio per tutte le donne che ambiscono a ruoli di responsabilità. La sua competenza e la sua dedizione sono qualità che sicuramente porteranno risultati importanti per il progresso del Paese. Sono felice di vedere una donna calabrese a capo di un dipartimento così strategico.”

L’intera Lega Calabria si stringe attorno a Loizzo, augurandole “buon lavoro in questo nuovo e importante incarico. Siamo certi che il suo contributo sarà fondamentale per il progresso della ricerca scientifica e della digitalizzazione, settori cruciali per lo sviluppo e la competitività del Paese”.