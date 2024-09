Sartoria, Furgiuele (Lega): “Nato intergruppo per preservare sartoria da globalizzazione selvaggia”

“Oggi nasce un gruppo di lavoro che vuole essere un punto di riferimento per la sartoria italiana, che ha radici antiche e una tradizione da promuovere e tramandare alle nuove generazioni. Il sarto non è solo un artigiano. E’ un mestiere, una figura essenziale nel nostro sistema produttivo, un maestro capace di unire mano e mente, pratica e teoria, saper fare e saper pensare. E’ nostro dovere, in un momento cruciale per la cultura e l’economia del nostro Paese, contribuire a conservare la tradizione sartoriale italiana, rafforzare il rapporto tra sartoria e le aziende tessili presenti sul nostro territorio e incentivare i giovani a diventare i nuovi alfieri nel mondo di una filiera fiore all’occhiello del Made in Italy”.

Così il deputato della Lega Domenico Furgiuele, nel corso della conferenza stampa in cui è stata annunciata la nascita del gruppo parlamentare ‘Conservazione della Sartoria Tradizionale Italiana’.

“Il nostro Paese – ha aggiunto – ha una tradizione sartoriale consolidata, frutto di una varietà di stili e tecniche che ci rendono unici al mondo. Per anni, purtroppo, è stata trascurata e messa in ombra da una globalizzazione selvaggia. Questo governo e la Lega si stanno muovendo per aprire una nuova stagione a sostegno delle botteghe artigianali, partendo dalla formazione, promozione e incentivazione. L’intergruppo – ha concluso Furgiuele – servirà a garantire ancora più supporto, promuovendo iniziative speciali per far conoscere l’enorme ricchezza di sapere artigianale che tutto il mondo ci invidia, con uno sguardo rivolto al futuro”.

Alla presentazione dell’intergruppo parlamentare sono intervenuti anche il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, componente della Commissione Industria, Commercio e Turismo, il direttore di ‘Stilemaschile’ Alfredo De Giglio e Mirko Tondi del Comitato degli esperti.