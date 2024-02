Forza Italia, Primavera scelto come delegato per il Congresso nazionale

“È un grande piacere e al tempo stesso una grande responsabilità essere stato scelto come delegato per il Congresso Nazionale di Forza Italia che si terrà a Roma dal 23 al 24 febbraio e ringrazio l’Assemblea provinciale per la fiducia accordatami.

Si tratta di un momento politico importante per un partito che dopo aver perso il suo fondatore e leader Silvio Berlusconi deve riorganizzarsi e continuare a svolgere il suo ruolo di punto di riferimento per il riformismo moderato e liberale Italiano. Sarà un momento importante anche per la Calabria, con il Presidente Roberto Occhiuto che si candida alla vice segreteria e rappresenta un orgoglio per tutto il partito calabrese, capace di esprimere una classe dirigente di qualità come quella di Corigliano-Rossano, di cui mi onoro di fare parte, che ha nel consigliere regionale Pasqualina Straface il suo punto di riferimento e che lavora incessantemente per il bene della città”.

E’ quanto si legge in una nota di Adriano Primavera.