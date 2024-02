Martino (Movimento Cultura Calabria): “Governo nazionale e regionale sordo alle problematiche degli agricoltori”

“Gli slogan, i proclami della campagna elettorale delle elezioni politiche sono finiti. Stiamo assistendo ad un governo nazionale e regionale sordo che non sta dando l’attenzione necessaria alle problematiche degli agricoltori e di tutto il settore”. E’ quanto afferma alla stampa Ivan Martino esponente politico regionale del Movimento Cultura Calabria in seguito alle recenti proteste che stanno interessando sia il territorio regionale che quello nazionale. E’ il momento che si assumano le proprie responsabilità ed abbiano il coraggio di passare dalle parole ai fatti. Gli agricoltori della provincia di Vibo Valentia devono sentirsi più rappresentati nelle sedi istituzionali ed avere pieno supporto, pieno sostegno. Non possono essere lasciati a se stessi. Dove sono finite le posizioni della Lega tanto pubblicizzate durante la campagna elettorale delle elezioni politiche ? Il settore agricolo è un settore nevralgico nell’economia della nostra provincia. Bisogna trovare soluzioni che consentano di far coesistere un futuro sostenibile del sistema alimentare ed un futuro sicuro e florido per gli agricoltori. L’uno non può escludere l’altro. Attendiamo segnali concreti da parte del governo regionale e nazionale. Il territorio vibonese non può e non deve essere lasciato a se stesso.