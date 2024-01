Antniozzi (FdI): “Investire ancora di più sull’ambiente in Calabria”

“L’ambiente in Calabria sta facendo registrare passi in avanti ed è necessario implementare gli investimenti, senza il furore ideologico del new green che ha fatto solo danni”.

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“So che il presidente Occhiuto lavora h 24 alle questioni ambientali – prosegue Antoniozzi – unitamente al dipartimento regionale e ad Arpacal, che finalmente mostra i suoi lati positivi.

Dobbiamo intercettare dai fondi di coesione le risorse utili per completare le opere di bonifica, per collettare tutte le strutture pubbliche e private e quindi rendere ancora migliore la qualità delle nostre acque.

Con Denis Nesci, europarlamentare di Fratelli d’Italia, lavoriamo costantemente affinché enti locali e consorzi possano usufruire dei finanziamenti europei.

Occhiuto anche in questo campo ha ereditato un disastro, con oltre vent’anni di commissariamento e miliardi di euro spesi senza alcun beneficio per la comunità – conclude Antoniozzi”.