“Dure condanne per l’assalto alla Cgil avvenuto a Roma il 9 ottobre del 2021; più di 8 anni di reclusione per Giuliano Castellino e Roberto Fiore.

La violenza e l’intolleranza sono sempre una cattiva idea.

Ancora vicinanza e solidarietà alla Cgil e a tutti i sindacati, organizzazioni che svolgono un ruolo fondamentale per la nostra democrazia”.

Lo scrive su Threads Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.