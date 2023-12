Mario Occhiuto (FI): “G7 del commercio internazionale a Villa San Giovanni scelta importante”

“Ringraziamo il ministro degli Esteri Antonio Tajani per aver deciso di portare il G7 del commercio internazionale a Villa San Giovanni, in Calabria. E’ una scelta importante per il nostro territorio nonché un riconoscimento per l’impegno quotidiano che la nostra Regione sta mettendo per rilanciare la sua immagine in Italia e nel mondo”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto.

“L’evento che ospiterà i Paesi economicamente più influenti del mondo sarà per la Calabria una fondamentale vetrina e una grande opportunità per far conoscere le proprie straordinarie ricchezze. La nostra regione – aggiunge Occhiuto – ha una storia e un patrimonio artistico, culturale e paesaggistico che non sono secondi a nessuno. L’attenzione che il ministro Tajani e il governo stanno dimostrando nei confronti della Calabria e di tutto il Mezzogiorno, con progetti infrastrutturali ed economici importanti e risorse consistenti, ci permette di guardare con ottimismo al futuro, per un’Italia che non dovrà più essere a due velocità” conclude.