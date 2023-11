Sciopero, Minasi (Lega): “Fieri di manovra attenta a più deboli”

“Bonelli sempre in malafede: essendo abituato a nascondere i fatti come lo scandalo delle cooperative della famiglia della sua punta di diamante Soumahoro, attacca il ministro Salvini sullo sciopero accusandolo di aver voluto distogliere l’attenzione dalla manovra. Perché mai la Lega dovrebbe nascondere una legge di bilancio che finalmente va incontro alle necessità di chi è più in difficoltà? Siamo fieri, invece, di essere dalla parte dei cittadini sia con questa manovra sia avendo impedito a qualche sindacalista – che ha strizzato l’occhio perfino alla legge Fornero – di fermare il Paese penalizzando lavoratori, famiglie, studenti con uno sciopero utile solo a chi vuole fare per forza il weekend lungo”.

Così in una nota la senatrice della Lega Tilde Minasi, capogruppo in commissione Trasporti.