Straface: “Occhiuto, due anni di riforme e scelte coraggiose”

“Sono passati solo 24 mesi dalla vittoria alle elezioni regionali eppure, guardando il numero di riforme e provvedimenti adottati, sembra che questo governo regionale sia in carica da dieci anni. Una Calabria così migliorata in tutti i suoi aspetti peculiari non si era mai vista, siamo passati da essere regione fanalino di coda in ogni classifica a regione attrattiva in piena crescita. Non c’è un solo settore in cui non si vedano miglioramenti, sono state fatte scelte coraggiose e i prossimi tre anni saranno ancora migliori”.

Così in una nota l’On. Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

“Il lavoro più grosso è stato fatto nella sanità, totalmente fatta a pezzi da 12 anni di commissariamento. Si è passati dall’incapacità di programmare una spesa qualsiasi alla possibilità, come dichiarato dal Ministro Schillaci nella sua ultima visita, di porre fine alla fase commissariale. Nel mezzo due anni di grande lavoro che hanno prodotto 3mila assunzioni, ospedali e macchinari rimessi a nuovo, rete ospedaliera e territoriale d’avanguardia, accertamento del debito e chiusura dei bilanci di ASP e AO, riforma dell’emergenza-urgenza e del sistema SovraCUP, nuova facoltà di Medicina all’Unical. Risultati fondamentali ottenuti in un lasso di tempo brevissimo che ci hanno permesso di rendere il sistema sanitario calabrese più funzionale e vicino alle esigenze dei calabresi.

Sono state poi portate avanti riforme eccezionali; basti pensare ai consorzi di bonifica, con la riduzione di sprechi e l’aumento della produttività del sistema; ad Arrical, con un cambio completo di rotta nella gestione dei rifiuti e del sistema idrico; alla prevenzione e lotta gli incendi boschivi che hanno permesso di ridurre del 54% i danni provocati dai piromani; al controllo serrato delle acque e dei depuratori, per garantire un mare pulito come mai si era visto negli ultimi anni. Inoltre è stato riformato il mercato del lavoro, creando un’unica agenzia regionale e potenziando i centri per l’impiego, e puntato tutto su infrastrutture strategiche come il Ponte sullo Stretto, sull’ammodernamento della Statale 106, sull’implementazione della rete ferroviaria e di quella aeroportuale.

Ma è anche sul piano dell’attrattività che la Giunta Occhiuto ha lavorato costantemente per migliorare l’immagine della Calabria, riuscendo ad ottenere tante nuove rotte aree da destinazioni internazionali agli aeroporti calabresi, maggiore visibilità sui media nazionali con una narrazione finalmente costruttiva ed efficace che ha reso possibile portare il grande show di Capodanno della RAI nella nostra Regione per i prossimi due anni.

Sono stati 24 mesi in cui il governo regionale non si è risparmiato un attimo per essere all’altezza delle aspettative dei cittadini calabresi e continuare incessantemente in quest’opera di risanamento che possa rendere la nostra Calabria ancora più bella, più attrattiva, più a misura di cittadino.