L’AIC accoglie Guang Defu

Una visita istituzionale di grande prestigio coinvolgerà l’Associazione Italiana Coltivatori, nella sua diramazione provinciale di Cosenza. Dopo i rapporti di collaborazione e sinergia realizzati nel corso del X Congresso a Roma tra l’AIC nazionale, presieduta da Giuseppino Santoianni, e Guang Defu, l’ambasciatore permanente della Cina presso la Fao, ospite della convention di giugno, la delegazione del rappresentante cinese sarà accolta in Calabria per una due giorni di confronto, visite sul territorio e dialogo con il territorio.

La Cina è il principale partner commerciale dell’Italia in Asia e l’Italia è il paese dell’Unione Europea con il maggior numero di accordi per l’esportazione di prodotti agricoli verso la Cina. La venuta in Calabria ed in particolare nella provincia di Cosenza dell’ambasciatore cinese servirà – oltre a dialogare sul futuro dell’agricoltura e delle aree interne – anche a stabilire fervidi rapporti commerciali per alcuni segmenti produttivi che più interessano il paese asiatico.

Guang Defu arriverà in Calabria i primi di novembre e sarà impegnato nella visita sul territorio, incontrando da vicino alcune delle realtà più rappresentative della produzione agricola dell’AIC in provincia di Cosenza: olivicoltura, viticoltura, agrumicoltura, ma anche trasformazione di carni, coltivazione di eccellenze riconosciute dal presidio Slow Food come il fagiolo poverello bianco, e poi le specie autoctone di mele e apicoltura montana saranno alcune delle realtà che permetteranno all’ambasciatore cinese di apprezzare sul campo il grande lavoro di risilienza e sostenibilità messa in campo nelle aree interne dagli agricoltori cosentini.

Poi un incontro con le istituzioni regionali e provinciali servirà per raccontare a più voci il grande lavoro di valorizzazione promosso in uno dei settori strategici per lo sviluppo della Calabria.