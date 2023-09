FedersanitàAnciCalabria: “Solidarietà a Occhiuto impegnato da tempo nella battaglia contro i piromani”

“FedersanitàAnciCalabria – si legge in una nota – esprime solidarietà al Presidente Occhiuto per l’incendio che ha distrutto il gazebo della sua casa. Il Presidente è da tempo impegnato nella battaglia contro i piromani ed è stato l’apripista dell’uso dei droni per la vigilanza del territorio. Probabilmente questa sua intensa attenzione ha procurato tanti “maldipacia” ai criminali che giocano col fuoco. Lo ringraziamo per quanto sta facendo e lo esortiamo a continuare e gli assicuriamo la nostra vicinanza”.