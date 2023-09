Concessione immobili dello Stato: in corso bandi pubblici in Calabria e Lombardia

Il 27 novembre scadono i termini per la presentazione delle offerte per i bandi di concessione di immobili dello Stato pubblicati dell’Agenzia del Demanio nell’ambito delle attività legate ai Progetti a Rete. Si tratta di iniziative complesse di rigenerazione del patrimonio pubblico di valore culturale, identitario e di pregio paesaggistico, per la valorizzazione economica, sociale e culturale.

I bandi, disponibili nella sezione Gare e Aste del sito www.agenziademanio.it, scadono alle ore 12.00 del 27 novembre prossimo. I beni a gara in Concessione/Locazione di Valorizzazione sono quattro e possono essere affidati a soggetti in grado di farsi carico del loro recupero, riuso e buona gestione per massimo 50 anni e uno in Concessione/Locazione in uso gratuito da assegnare per nove anni ad associazioni, fondazioni e imprese giovani, composte in prevalenza da under 40. Si tratta del Forte Catona a Reggio Calabria – ex deposito munizioni, inserito nel sistema dei Forti Umbertini dello Stretto, che fa parte della Rete dei Forti e Fortificazioni e della Ex caserma della Guardia di Finanza a Bova Marina (RC) inserita nella Rete Dimore. Sempre tra le dimore in Lombardia, è in gara il Fabbricato delle vecchie carceri a Vigevano (PV) mentre l’Ex casello idraulico a Borgo Virgilio (MN) fa parte della rete Cammini e Percorsi, dedicata agli edifici distribuiti sui tracciati ciclopedonali e storico-religiosi. Nell’ambito della stessa rete l’Agenzia ha pubblicato il bando anche per un bene in Concessione Gratuita a Piazza Brembana (BG), l’Ex Tiro a Segno Nazionale.

Per partecipare alla procedura è necessario far pervenire un plico sigillato contenente la documentazione secondo quanto indicato nel bando di gara, entro le ore 12:00 del 27/11/2023. Per maggiori informazioni è possibile inoltrare quesiti via email al Responsabile di procedimento e fissare un appuntamento per visitare l’immobile scrivendo al Referente per il sopralluogo, ai seguenti contatti:

Calabria

Forte Umbertino – Ex Forte Deposito Munizioni Catona ed aree pertinenziali a Reggio Calabria

Ex Sede della Guardia di Finanza a Bova Marina (RC)

Responsabile di procedimento Antonio Arnoni antonio.arnoni@agenziademanio.it

Referente sopralluoghi Emilia Pinnisi emilia.pinnisi@agenziademanio.it

Lombardia

Fabbricato delle vecchie carceri a Vigevano (PV)

Referente sopralluogo Maurizio Santangelo maurizio.santangelo@agenziademanio.it

Ex Casello Idraulico a Borgo Virgilio (MN)

Referente sopralluogo Paola Pala paola.pala@agenziademanio.it

Ex Poligono di Tiro a Segno Nazionale a Piazza Brembana (BG)

Referenti sopralluogo Matteo Scalfi matteo.scalfi@agenziademanio.it e Barbara Marcolini barbara.marcolini@agenziademanio.it

Responsabile di procedimento per i tre immobili in Lombardia Manola Dragonetti manola.dragonetti@agenziademanio.it

Le tempistiche legate al bando sono le seguenti:

termine ultimo presentazione offerte: 27 novembre 2023 ore 12:00

prenotazione sopralluogo: fino al 30 ottobre 2023

effettuazione sopralluogo: fino al 6 novembre 2023

inoltro quesiti: fino al 13 novembre 2023

termine ultimo risposte quesiti: 20 novembre 2023

Oltre ai bandi alla pagina https://www.agenziademanio.it/it/in-evidenza/valorepaeseitaliabandi/ è possibile visionare tutta la documentazione a supporto: le Guide ai bandi di concessione/locazione di Valorizzazione e in Uso Gratuito, una Guida al PEF, il Dossier Progetti a Rete – Valore Paese Italia e le schede di presentazione dei beni.

Le proposte progettuali dovranno contenere un’offerta tecnica (peso 80% per la valorizzazione e 100% per l’uso gratuito) i cui elementi qualitativi di valutazione saranno tre: ipotesi di recupero e riuso, ritorno per il territorio e sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, e un’offerta economica temporale (peso 20% per la valorizzazione) i cui elementi quantitativi saranno canone e durata.

A oggi sono 51 in totale gli immobili dei Progetti a Rete che l’Agenzia ha affidato in concessione e altri due sono in fase di aggiudicazione.

