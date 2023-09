Depurazione, Talerico (Noi Moderati): “Bene nomina Daffinà”

“Le mie più sincere congratulazioni a Tonino Daffinà per la sua nomina a subcommissario per la Depurazione. Sono certo che saprà condurre con competenza, professionalità e impegno il gravoso incarico assunto”.

È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale Antonello Talerico, neo Commissario regionale per la Calabria di “Noi Moderati”.

“Auguro al neoeletto subcommissario, e a tutta la struttura nominata dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro degli Affari Europei e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, un proficuo lavoro per lo sviluppo e messa in regola del settore che, come ben sappiamo, è determinate per lo sviluppo del nostro paese e, soprattutto, della nostra amata Regione, e mi dichiaro disponibile sin da subito a collaborare per quanto di mia competenza per il raggiungimento degli obiettivi comuni“.