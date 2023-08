Minacce a Roberto Calderoli, Saccomanno (Lega): “Solidarietà e forte vicinanza”

“Le minacce di morte inviate al Ministro Calderoli ad opera di mafiosi non devono spaventarlo e non lo spaventeranno ed anzi rafforzeranno la Sua azione e quella della Lega. Il gap esistente tra il sud ed il nord è conseguenza di politiche passate errate e che non sono riuscite a sostenere adeguatamente il nostro territorio. A Roberto Calderoli la vicinanza più affettuosa e forte mia e dell’intero partito della Lega Calabria, che gli sono vicino e che condannano fortemente azioni violente del genere che creano solamente ed esclusivamente tensione e amarezza, allontanando le persone dalla vera politica”.

Lo dichiara il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno