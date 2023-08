Arriva il chiarimento dal Mit su infrastrutture e PNRR: “Nessuna opera cancellata. Al massimo, saranno finanziate con altri fondi”

Nessuna delle opere immaginate nel Pnrr ereditato dall’attuale governo verra’ cancellata. Al massimo, saranno finanziate con altri fondi per rispettare gli accordi con l’Europa e assicurare la realizzazione dell’infrastruttura.

Lo afferma una nota del Mit che specifica come questo sia stato chiarito in piu’ occasioni sia dal dicastero che dal vicepremier e ministro Matteo Salvini. Proprio Salvini, spiega la nota, “e’ determinato a realizzare il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia: portera’ benefici a tutto il Paese e almeno 100.000 posti di lavoro solo nel Sud. E’ quindi ridicolo accusarlo di scarsa attenzione per il Mezzogiorno”.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Ferrovie, salta il potenziamento della linea Lamezia-Catanzaro e della Sibari-Porto Salvo. Palaia e Buccolieri: “Salvini ruba al sud per dare al nord, e Mancuso che fa?”

Eppure, prosegue la nota, “nelle ultime ore assistiamo all’ennesima campagna di menzogne che verra’ giudicata nelle sedi opportune. Peraltro, si ribadisce che proprio il Mit ha assicurato di utilizzare i fondi europei e anzi si e’ detto disponibile a gestirne altri, per esempio per rafforzare il piano di riqualificazione delle case e delle periferie. Un obiettivo importante da Nord a Sud, dopo decenni di scarsi investimenti”.