Polisportive Giovanili Salesiane a lavoro per la nuova stagione sportiva

Dopo il grande successo delle Pigiessiadi e delle Finali Nazionali di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, le Polisportive Giovanili Salesiane calabresi sono a lavoro ed in pieno fermento nonostante la pausa estiva. Già dai primi giorni del mese di luglio, il Comitato Regionale, guidato dal presidente Fabio Armeni, è operativo per la programmazione della stagione 2023/2024.

In attesa di tutti i dettagli, l’offerta sportiva vedrà coinvolte anche quest’anno tutte le province calabresi con le consolidate discipline del calcio a 5 e della pallavolo per tutte le categorie, dai micro fino agli over, oltre al calcio a 9 e calcio a 11 per le categorie giovanili. Non mancheranno le feste per i più piccoli, i grandi eventi tra cui le Pigiessiadi, le finali regionali e nazionali ed i percorsi di formazione per gli arbitri e gli alleducatori. A tal proposito, dal 22 al 26 agosto prossimi a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza, si svolgeranno il Campo Scuola per Alleducatori di primo livello e il Corso pratico per gli allenatori di primo e secondo livello che hanno già svolto la parte teorica durante l’anno sportivo appena concluso. Al termine del percorso, tutti i tecnici abilitati riceveranno l’attestato e l’iscrizione all’albo PGS. Durante i giorni di formazione in Sila, i vertici provinciali e regionali pigiessini si incontreranno per completare e ratificare la programmazione annuale delle attività che partiranno in via ufficiale il 1 settembre.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it ed i relativi canali social.