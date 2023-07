Risparmio idrico, U.Di.Con. Calabria: “Promuovere un uso responsabile dell’acqua per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici”

Sono tanti i Comuni calabresi che in questi giorni emettono Ordinanze mirate al risparmio idrico che vietano il prelievo dalla rete di acqua potabile per uso non domestico, con particolare riferimento all’innaffiamento di orti, giardini e lavaggio di automezzi, in modo da contenere gli sprechi di una risorsa naturale divenuta ormai preziosa.

· “L’ U.Di.Con. è da anni impegnata in politiche legate ad un uso sostenibile della risorsa acqua anche per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici che stanno riducendo sensibilmente la disponibilità di acqua specie nei periodi estivi. È doveroso per questo raccomandare di ridurre alcuni consumi quotidiani che generalmente vengono trascurati”, ha dichiarato il Presidente regionale dell’U.Di.Con. Calabria, Nico Iamundo. “Per una doccia di 5 minuti sono necessari 60 litri di acqua e per riempire una vasca da bagno ne occorrono il doppio; azionando gli elettrodomestici a pieno carico si risparmiano dagli 8.000 agli 11.000 litri all’anno; è possibile realizzare semplici sistemi di raccolta dell’acqua piovana per l’irrigazione di giardini e spazi verdi”.