Energia rinnovabile, esce la graduatoria definitiva per la Calabria: 472 le imprese ammesse

Il Dipartimento sviluppo economico e attrattori culturali, con decreto n° 10111 del 17 luglio, ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’avviso “Energia rinnovabile microimprese” e approvato gli elenchi definitivi delle domande di agevolazione ammesse finanziabili, non finanziabili e non ammesse/non ricevibili relativi all’avviso.

Sono 472 le imprese ammesse per un contributo totale di circa 7,6 milioni di euro di risorse pubbliche a valere sul POR Calabria Fesr Fse 2014-2020.

L’approvazione della graduatoria definitiva completa l’iter amministrativo della selezione progetti, che dovranno essere ultimati entro l’autunno di questo anno.

“Con la pubblicazione della graduatoria – afferma l’assessore regionale allo sviluppo economico e attrattori culturali, Rosario Varì – aggiungiamo un altro tassello al percorso intrapreso, volto a incentivare l’utilizzo di energie rinnovabili nella nostra Regione. Continueremo a lavorare con impegno per promuovere la transizione verso un’economia più sostenibile e per favorire lo sviluppo delle microimprese calabresi, offrendo loro strumenti e opportunità concrete per combattere il caro energia e permettere loro di essere competitive sui mercati”.

Gli elenchi definitivi sono consultabili sul portale Calabria Europa al link in allegato.