Focus della Cisl sulla fragilità femminile

In uno dei momenti della conoscenza, organizzato dal coordinamento donne Cisl, Città Metropolitana di Reggio Calabria, con la relazione introduttiva di Nausica Sbarra, si parla delle fragilità femminili e di come dare tutele alle donne vittime di violenza.

La conoscenza e la vicinanza alle tante dichiarate difficoltà, che ogni giorno molte donne incontrano, aiutano a riportare il dibattito nella giusta direzione, tentando di studiare il singolo caso e cercando di riportare, dove possibile, nuova armonia e serenità.

“Noi della Cisl, partiamo sempre dal principio che quando si dialoga, c’è sempre la possibilità di trovare delle soluzioni ai diversi problemi.

Siamo certi che non si risolve nulla con i silenzi e non può essere il contesto o luogo migliore, dove affidare le nostre anime, poiché, di solito prende il sopravvento l’isolamento, la vergogna e l’inevitabile sgomento della donna sola e fragile, abusata e abbandonata.

Ecco perché facciamo ricorso all’allargamento di vedute, studio, dialogo e confronto a soccorso delle incertezze, proprie della solitudine.

Servono alleanze e apertura di fronti nuovi, che abbiano quelle spiccate sensibilità verso i più deboli, verso i più fragili.

Lavoriamo per fare crescere la solidarietà e la consapevolezza dell’importanza della vita di ciascuno di noi, che mai si dovrà sciupare per sottovalutazioni o incomprensioni, molte volte, humus ideale per generare violenza sulle donne, per mano di un uomo perso, senza speranze, che va rieducato alla non violenza e al pieno rispetto reciproco.

Serve ascolto, valutazione profonda dei singoli casi e prevenzione, per evitare dispiaceri e aprire le porte alla collaborazione, alla sussidiarietà, al valore della libertà individuale sia si tratti di donna sia si tratti di uomo, riscoprendo la bellezza della fraternità e dell’aiuto in piena solidarietà.

L’esempio è quello di oggi, chiamati a sottoscrivere questo protocollo, proprio per rendere omaggio alle tante donne vittime di violenze e alle associazioni che hanno dimostrato e continuano a dimostrare sensibilità e attaccamento al mondo delle fragilità, aprendo le porte alla collaborazione e reciproco impegno.

È questo lo spirito del protocollo sottoscritto tra il coordinamento donne della Cisl, città Metropolitana di Reggio Calabria e il centro antiviolenza, Margherita ODV, guidato con dedizione, sapienza e grande responsabilità dalla dottoressa psicologa Tiziana Iaria.

Lo spirito guida deve essere sempre quello di infondere speranza e aiuto concreto alle donne vulnerabili e fragili, sempre contro ogni forma di sopraffazione o violenza, alzando la voce quando serve e dove serve, sempre” affermano Romolo Piscioneri, Segretario Generale Cisl, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Nausica sbarra, Responsabile Coordinamento donne Cisl e Tiziana Iaria, Presidente Centro Antiviolenza Margherita ODV.