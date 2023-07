Zes, Nesci (Fdi – Ecr): “Il Sud al centro dell’agenda politica del Governo Meloni”

“Il Sud al centro dell’agenda politica del Governo Meloni: lo dimostra l’ottimo risultato che il Ministro Fitto ha ottenuto con ok sulla Zes unica per il Mezzogiorno. Avere una zona unica speciale consente di sostenere fattivamente crescita del Sud Italia”

Lo afferma, in una nota, l’eurodeputato Denis Nesci (Fdi – Ecr).

“La proposta mira ad estendere a tutto il Mezzogiorno le misure di semplificazione e accelerazione delle procedure approvative e autorizzative e di sostegno alle imprese per le Zone Economiche Speciali. Per vedere un esempio virtuoso della grande opportunità delle Zes sia dal punto di vista dell’attrazione di investimenti e quindi di creazioni di posti di lavoro – ribadisce Nesci – si guardi per esempio al caso della Sbe Varvit che a Acerra ha assunto 63 persone 42 dei quali giovani periti industriali, oppure la Baker Hughes di Vibo Marina o la risoluzione della vertenza dell’ex Whirlpool.

“Questo Governo ha tracciato una linea chiara che è quella di prediligere politiche di accrescimento del livello occupazionale, mettendo da parte la sola politica assistenziale che i governi precedenti avevano portato avanti.

“Con questa nuova Zes l’economia del Sud cambia passo. Il Ministro Fitto – conclude – ha anche l’aperto il confronto con la Commissione Ue per modificare e rendere strutturale la misura della decontribuzione sud, che il Governo Meloni aveva già prorogato fino alla fine del 2023”.