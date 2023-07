Treno Blues, Bevacqua (PD): “Governo di centrodestra rivendica meriti che non ha”

”Ancora una volta il Governo regionale di centrodestra si ostina a rivendicare meriti che non ha. È il caso del nuovo treno blues che ha viaggiato ieri, per la prima volta, sulla tratta Reggio Calabria – Sibari. Un passo verso la mobilità sostenibile che ha le sue radici nel contratto di servizio firmato nel 2019 dalla Giunta Oliverio e dall’assessore Musmanno che prevedeva un investimento di 300 milioni ed il rinnovo della flotta con 27 nuovi treni”. Così il capogruppo Pd in consiglio regionale della Calabria Mimmo Bevacqua.

”Così come il finanziamento per l’elettrificazione della linea Jonica, risalente al 2018, ed oggi inspiegabilmente ferma al palo – aggiunge -, ci dica il centrodestra gli investimenti fatti e programmati in questi 4 anni di loro governo”, conclude Bevacqua.