Occhiuto eletto nella Commissione Intermediterranea, gli auguri della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia

«Desidero formulare i migliori auguri di un buon lavoro al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, eletto presidente della Commissione Intermediterranea». È quanto dichiara in una nota il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, in riferimento all’assemblea generale della Commissione che si è svolta nei giorni scorsi a Villa San Giovanni e che ha portato in Calabria 40 regioni di 8 stati membri dell’Unione Europea e di altri Stati.

«Ho letto attentamente il documento programmatico rivolto alle istituzioni europee da cui emerge la chiara volontà di collaborare per giungere a strategie e governance condivise sui temi della blue economy, del turismo sostenibile e diversi altri che toccano da vicino la Calabria per la sua collocazione nel cuore del Mediterraneo. Ma che la riguardano soprattutto in vista delle sfide future di crescita e sviluppo.

Esprimo il mio personale apprezzamento e quello della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia per la nomina di Roberto Occhiuto alla presidenza della Commissione. Con la sua designazione ai vertici anche la Calabria acquisisce una nuova centralità rispetto ai problemi e alle soluzioni da individuare nell’ambito di progettualità comuni. I temi dello sfruttamento delle risorse – l’acqua e l’energia -, della mobilità, delle politiche marittime e della coesione sociale ed economica rappresentano il terreno su cui si misurerà la capacità dei Paesi del bacino del Mediterraneo verso uno sviluppo coeso e integrato ed in questo sistema la Calabria ha necessità di recitare un ruolo da protagonista per garantire un futuro ai suoi giovani, alle famiglie e alle imprese».