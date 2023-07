20 nuovi contagi da Covid-19 in Calabria

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 640383 (+20) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4391990 (+575).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 38 (5 in reparto, 2 in terapia intensiva, 31 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 115554 (115095 guariti, 459 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 96 (43 in reparto, 0 in terapia intensiva, 53 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 191630 (190088 guariti, 1542 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 0 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60481 (60189 guariti, 292 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 39 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 32 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 210820 (209881 guariti, 939 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 6 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53977 (53771 guariti, 206 deceduti).

Nelle ultime 24 ore si registra una vittima, due ricoveri in più in reparto, mentre restano stabili quelli in terapie intensive. Tasso di positività al 3,48%.