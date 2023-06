Scommettere online con criterio: le accortezze per un gioco responsabile

Il settore delle scommesse online è indubbiamente uno dei più gettonati in Italia, in quanto fa un po’ parte delle nostre tradizioni, essendo noi legati a doppio filo a sport come il calcio. Ma è bene imparare che il betting serve esclusivamente per divertirsi, e non deve mai diventare un sistema per cercare di risolvere i problemi finanziari. Di riflesso, è importante scommettere online con criterio, e oggi scopriremo insieme le accortezze da seguire per un gioco che possa dirsi davvero responsabile.

Scegliere un sito di scommesse sicuro e legale

Prima di dedicarsi al betting su Internet, è di fondamentale importanza fare attenzione alla piattaforma scelta. Sicurezza e legalità devono diventare i due pilastri sui quali basare questa decisione, e sui quali dovrà sorreggersi la propria esperienza di gioco. Da questo punto di vista, la certificazione ADM (agenzia delle dogane e dei monopoli) è imprescindibile per avere la certezza di frequentare un portale legale in Italia.

Sul web, comunque, esistono dei veri e propri “raccoglitori” che aiutano il giocatore ad individuare sin da subito i siti sicuri e legali. Si fa ad esempio riferimento alla piattaforma online https://www.sitiscommesse.com/, dove si possono trovare le recensioni dei migliori siti scommesse attualmente autorizzati dall’ADM e dunque legali. Un portale di scommesse sicuro presenta l’assoluta certezza di poter contare sulla protezione informatica delle proprie transazioni, senza correre rischi sotto il profilo della privacy e dei pagamenti o dei depositi.

Come detto, essendo presente l’autorizzazione dell’ADM, tali piattaforme sono assolutamente legali e in linea con il sistema fiscale italiano. Chi desidera approfondire l’argomento, può leggere la pagina ufficiale sul gioco a distanza sul sito dell’agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, utilizzano solo ed esclusivamente videogame realizzati da software house affidabili.

Imparare a controllare i propri istinti

Un’altra accortezza fondamentale risiede nell’autocontrollo. Chi scommette deve imparare a dosare l’entusiasmo, a calibrare l’euforia e a dominare i propri istinti. Sono competenze per certi versi innate, ma che possono essere allenate anche con la pratica quotidiana. In entrambi i casi, sono indispensabili per approcciare in modo responsabile le scommesse sportive e in generale il gioco d’azzardo.

La gestione della parte istintiva del proprio carattere permetterà di sottrarsi a qualsiasi rischio, in quanto chi scommette capirà immediatamente quando è il caso di fermarsi, che si vinca o che si perda. Nel contesto delle scommesse online, dunque, l’autocontrollo non è una semplice virtù, ma un vero e proprio requisito essenziale.

Calcolare i rischi per evitare di esagerare

La capacità di valutazione dei rischi è un ulteriore tassello necessario per costruire un mosaico perfetto, soprattutto nel settore del betting. Questa capacità ci aiuterà a stabilire dei limiti da non superare, dunque evitandoci di esagerare. Inoltre, il calcolo del fattore di rischio è utile anche per capire quando non conviene scommettere su un dato evento, nonostante le quote siano molto interessanti.

Bisogna sempre ricordarsi che le possibili ricompense non devono offuscare la nostra capacità di giudizio: in sintesi, è bene approcciare il betting con freddezza e in modo oggettivo, cercando di non lasciarsi influenzare dall’emotività o dalla fretta.

Imporsi dei limiti di budget e di tempo

Come anticipato, l’imposizione di alcuni limiti rappresenta la base per scommettere in maniera responsabile, e si parla soprattutto del budget. In sintesi, ogni giocatore deve definire a monte la quantità di risorse da destinare al gioco online, senza per questo mettere a rischio la propria stabilità economica e il proprio benessere. Le scommesse, infatti, rappresentano semplicemente uno svago, non una fonte di guadagno.

In parallelo, anche il tempo dedicato alle scommesse online deve essere ponderato e valutato con molta attenzione. Nello specifico, è importante evitare di lasciarsi trascinare in sessioni di gioco troppo lunghe o frequenti: in questo modo si potrà scongiurare un coinvolgimento eccessivo, che andrebbe a scapito di altre attività e responsabilità, come quelle lavorative o nei confronti della nostra famiglia.

Non giocare per compensare le sconfitte

L’ultimo consiglio è il seguente: non vedere le scommesse come un mezzo per recuperare le perdite precedenti. Questo comportamento è uno dei più pericolosi nel contesto del betting e del gambling in generale. Giocare per compensare le sconfitte significa cadere in una spirale dalla quale risulterà poi difficile uscire. La frustrazione, infatti, può portare a scommesse sempre più rischiose, nel tentativo di “riconquistare” ciò che si è perso.

In realtà, questo comportamento non fa altro che peggiorare le cose. Si tratta di una condizione nota nel settore delle scienze cognitive e della psicologia come loss chasing, e che può essere tradotta letteralmente come “caccia alle perdite”.