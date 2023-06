Corigliano Rossano (Cs), Tavernise (M5S): “Rapani svesta i panni del consigliere comunale d’opposizione e chieda lumi al sottosegretario Molteni sull’elevazione a primo dirigente del commissariato”

“Andando oltre le sterili polemiche a cui ci sta abituando il senatore Rapani, forse per aiutare la memoria può mangiare un chicco di grano, che a più riprese veste i panni del consigliere comunale di opposizione più che quello di rappresentante parlamentare, in merito all’elevazione a primo dirigente del commissariato di Corigliano Rossano lontano da ogni polemica è il caso che chieda lumi al suo sottosegretario Molteni in quota Lega. Anticipando la risposta ad un’interrogazione parlamentare nella scorsa legislatura fu proprio l’allora ed attuale sottosegretario Molteni a indicare i tempi per la definizione del decreto ministeriale utile ad elevare il nostro commissariato a primo dirigente. Resta in ogni caso che da otto mesi il governo nazionale è guidato dal centrodestra. Auspico quindi un intervento del rappresentante parlamentare di maggioranza perché i tempi dettati dal sottosegretario Molteni della Lega siano notevolmente ridotti e date le circostanze arrivi presto l’elevazione del nostro commissariato. Resta da capire poi quante volte i sindaci dovranno chiedere la convocazione del rassicurante finora Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica prima che le istituzioni aprano gli occhi su quanto accade nel nostro territorio? Ricorda il senatore Rapani che qualche mese fa ha egli stesso interrogato il suo stesso governo spronandolo ad un intervento sull’escalation criminale nella sibaritide? Non il consigliere regionale caro senatore ma il tuo territorio aspetta risposte che vanno oltre le tue polemiche quotidiane.

Così, in una nota, il consigliere regionale e capogruppo M5S, Davide Tavernise.