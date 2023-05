Sanità, Potere al Popolo Catanzaro: “Da Occhiuto propaganda”

“Il Presidente della Giunta Regionale, Roberto Occhiuto, ha da poco istituito il portale nel quale i calabresi dovrebbero raccontare la propria ‘Esperienza’ con il Servizio Sanitario calabrese “e comunicare con la propria Azienda Sanitaria Pubblica (ASP)”.

Pura propaganda per continuare a fregare i cittadini calabresi, a cui la destra storicamente è abituata ed a cui si aggiunge anche il “centro-sinistra”.

Vi è uno scarto abissale tra la narrazione del Presidente e l’attuale drammatico disastro del Servizio Sanitario calabrese che non garantisce più il diritto alla salute, garantito dalla Carta Costituzionale.

Disastro a cui non è estraneo l’attuale Presidente, ricordiamo la chiusura dei 18 Ospedali che ha definito ‘Se in Calabria si sta tentando di riformare la sanità è perché Scopelliti ha avuto il coraggio di farlo’.

La realtà è quella dell’attesa di oltre 10 ore nell’area del Pronto soccorso dell’ospedale ‘Pugliese-Ciaccio’ di Catanzaro, con le barelle ammassate nel corridoio e le ambulanze che restano in attesa di poter rilasciare i pazienti.

Oppure quella delle morti a causa dell’assenza di Servizio Sanitario in condizione di curarti.

Oppure quella delle ambulanze che soccorrono senza medico a bordo, oppure quella dell’esodo delle cure dalla Calabria verso le regioni del Nord Italia anche per le prestazioni di più semplice esecuzione – 159,5 mln di euro la spesa sostenuta nel 2021 dalla nostra regione per i cosiddetti viaggi della speranza (dato Agenas), oppure quella dei tempi di attesa per qualsiasi tipo di prestazione sanitaria divengono biblici.

Questo interessa poco al governo regionale, quello che conta è istituire Azienda Zero, con super manager super pagati, che non modificano in alcun modo la disastrosa realtà dei nostri ospedali o delle nostre strutture sanitarie territoriali.