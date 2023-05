Al Mec scelti i migliori prodotti calabresi da portare in Texas

Si è svolto al MEC, Mercato delle Eccellenze di Calabria, il workshop per selezionare i migliori prodotti alimentari da portare in Texas. Lo chef Luciano Salvadore (ristorante Il Calabrese di Dallas), accompagnato dalla responsabile della Camera di Commercio Italiana in Texas, ha scelto tantissimi prodotti che sbarcheranno nelle prossime settimane sul territorio americano.

Tantissime le aziende che hanno partecipato all’evento facendo degustare le proprie eccellenze.

Presenti all’evento l’avvocato Francesco De Vuono Direttore del GAL Sila Sviluppo, Francesco Spina, presidente dell’associazione provinciale cuochi cosentini, Tommaso Caporale sommelier e promotore del concorso internazionale dei vini rosati del mediterraneo. Altri ospiti di eccezione i patron di mindujo che stanno promuovendo la Calabria in un panino. Prossimo step del MEC, partecipare alla prossima edizione di Taste of Italy che avrà luogo a Dallas il prossimo mese di novembre.