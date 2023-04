Carceri, Giannetta: “Collaborare attivamente con il Garante per migliorare le condizioni detentive”

Ha altresì considerato inumano il trattamento nelle carceri in cui manca acqua calda e con luce insufficiente a causa di barre metalliche apposte alle finestre.

Se la pena viene eseguita in queste condizioni non potrà mai dispiegare pienamente la sua finalità rieducativa.

La protezione dei diritti inviolabili della persona, anche se reclusa, oltre ad essere estrinsecazione del principio di umanizzazione della pena e della pari dignità, costituisce, infatti, il modo più idoneo per tendere al reinserimento sociale.

In tal senso assume un significato particolarmente importante il ruolo del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale che, in virtù della facoltà di accesso, visita e colloquio nelle strutture detentive, non solo fornisce un quadro puntuale sulle condizioni della vita carceraria e penitenziaria in Calabria, ma promuove iniziative volte a garantire l’erogazione delle prestazioni inerenti ai diritti fondamentali.

Istanze e proposte da recepire e valorizzare per dare effettività alle tutele e al principio delle pari opportunità delle persone detenute. Perché vengano messe nelle condizioni di rieducarsi.

Le amministrazioni competenti e le istituzioni calabresi tutte dovrebbero collaborare attivamente con il garante nella individuazione delle soluzioni che tendano a rendere effettivo il senso di umanità e della funzione rieducativa della pena, favorendo il recupero e il reinserimento nella società delle persone private della libertà personale.

Il tema del reinserimento lavorativo, poi, ci induce a una riflessione sugli strumenti che consentano concretamente ai detenuti di studiare, formarsi e prepararsi alla vita produttiva.

Non vi è dubbio che investire sulla formazione e sulla cultura dia senso e speranza di progettualità.

In questa direzione, va considerata l’idea di rafforzare la connessione tra le strutture carcerarie e gli operatori culturali, le scuole, le accademie e le università, per il potenziamento delle biblioteche interne alle carceri – ad esempio – e per la fornitura degli strumenti e dei servizi di accompagnamento al percorso formativo per il reinserimento lavorativo. Unitamente all’accesso ai percorsi di studi e il rilascio dei titoli.