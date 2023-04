Alla scoperta della Calabria autentica: al via ricco calendario di escursioni ed attività esperienziali targate “We’re South – Slow Tourism”

Facendo seguito alla presentazione ufficiale del progetto, avvenuta il 31 Marzo scorso a Monasterace, la rete di turismo responsabile e lento “We’re South – Slow Tourism” lancia il primo calendario di appuntamenti, escursioni ed attività esperienziali che si svolgeranno nelle prossime settimane di primavera tra Bivongi, Stilo, Monasterace, Guardavalle, Santa Caterina dello Ionio e Badolato.

Si parte Sabato 22 Aprile con un esclusivo ed originale Tour in Vigna alla scoperta della Bivongi DOC con un’escursione naturalistica ed enogastronomica, organizzata tra i vigneti di Bivongi dall’Azienda Agricola Cosimo Murace. La fantastica Valle dello Stilaro sarà poi protagonista, grazie a giornate ed escursioni trekking alla scoperta della Ferdinandea e delle orchidee selvatiche, il 23 e 24 Aprile con iniziative coordinate dall’Associazione Trekking Stilaro Experience. Previsti anche spettacoli teatrali con svariate attività culturali: appuntamento Domenica 23 Aprile in occasione della Giornata Mondiale della Terra, alle ore 18.00 presso il Teatro Comunale di Badolato Marina (viale Magna Grecia), con l’evento “Unovirgolacinque °C” a cura della Compagnia Teatro del Carro e del laboratorio FerMentis.

Domenica 30 Aprile, We’re South vi porta nella cittadina e valle del cardinale Syrleto alla scoperta di Guardavalle con una passeggiata guidata nel centro storico e con un gustoso pranzo tipico presso il Ristorante “La Cuccagna”, il tutto organizzato con il supporto dell’associazione Syrleto Valley.

Badolato tornerà nuovamente protagonista, assieme alla sua community turistica locale “Badolato Slow Village”, sia il 25 Aprile che il 01 Maggio. Nel borgo antico, uno dei borghi più belli d’Italia in Calabria, tornano le giornate eco-culturali ed esperienziali “Slow & Folk” con itinerari di visita del paese e con percorsi enogastronomici, ristoranti aperti e musica itinerante con gruppi di artisti di strada. E Lunedì 01 Maggio, gli itinerari Slow & Folk saranno anticipati da una straordinaria “Family Cooking Class” esclusiva con la chef Simona by “Da Simona Sweet Island” alla presenza di gruppo di ospiti italiani e stranieri.

Non mancheranno attività artistiche e laboratoriali, alla scoperta dei piccoli artigiani del territorio e della loro arte, grazie ai workshop del 07 e 13 Maggio di Adele Murace Gioielli supportata anche dall’esperta Simona Canino in un laboratorio di mosaico. E sempre giorno 07 Maggio, presso la Locanda Cocintum, si terrà una giornata di ArcheoTrekking – in collaborazione con WWF Vibo-Stilaro e Comune di Monasterace – con visita al Museo Archeologico dell’Antica Kaulon, passeggiata nel borgo e con una degustazione di prodotti tipici BIO presso l’Agriturismo ‘A Lanterna.

E poi tante interessanti iniziative per famiglie e bambini, a stretto contatto con la natura, in quel di Santa Caterina dello Ionio: Avamposto Agricolo Autonomo propone il 20 Maggio un’attività di avvicinamento all’asino e di introduzione al mondo asinino presso la propria fattoria sociale, ubicata in località Suvari.

L’ultimo appuntamento primaverile, prima della grande stagione calda estiva, durante la quale seguiranno altri importanti appuntamenti, si terrà a Monasterace presso la Locanda Cocintum dell’Agriturismo ‘A Lanterna con l’esperienza culinaria “A Lanterna Culinary Experience: percorsi di vite” in collaborazione con la Murace Vini.