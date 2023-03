Ecografia in elisoccorso: al via, in Calabria, la fase sperimentale del progetto “Ecofast”

Sara’ possibile eseguire un’ecografia sull’elisoccorso. Ha preso il via la fase sperimentale del progetto “Ecofast” voluto dal coordinatore regionale dell’Elisoccorso Calabria, il dottore Pasquale Gagliardi. Nella giornata di oggi, l’ecografo e’ entrato in funzione, per la prima volta, in un volo che ha trasportato un paziente da Cosenza all’ospedale di Napoli.

Si tratta di un progetto di straordinaria importanza perche’ la possibilita’ di fare ecografie durante il volo consentira’ prima di tutto di rendere piu’ brevi i tempi diagnostici e si migliorano in tempo reale le condizioni di vita del paziente.

Si avra’ la possibilita’, gia’ durante il volo, di entrare in contatto con gli ecografisti ospedalieri oppure di inviare immediatamente il referto al Pronto soccorso dell’ospedale dove il paziente dovra’ arrivare. In alcuni casi, questo consentira’ al paziente di poter essere portato direttamente in sala operatoria. Quando l’elisoccorso arrivera’ a destinazione il paziente avrebbe gia’ una diagnosi. Per esempio, in caso di incidenti stradali si puo’ eseguire uno pneumotorace e, quindi, si potrebbe procedere subito a drenare il paziente.

Si tratta di ecografi wireless e abbastanza maneggevoli. I dottori Carolina Biscardi e Sandro Ganzino, del team del dottore Gagliardi, oggi hanno eseguito la prima ecografia in volo dando il via alla fase sperimentale del progetto “Ecofast”.