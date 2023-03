“Giudico positivamente l’iniziativa del premier Meloni, che ha manifestato l’intenzione di celebrare il prossimo Cdm sul tema immigrazione a Cutro.

Un gesto di grande attenzione per le vittime della tragedia di domenica scorsa, per la comunità cutrese, e per la Calabria intera”.

Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.