Antoniozzi (FdI): “Su teoria gender presidente Meloni esprime dottrina della Chiesa”

“Sulla teoria gender il presidente Meloni esprime ciò che la Dottrina per la Congregazione della Fede scrisse il 2019 nel documento: ‘E Dio li creò maschio e femmina’”. È quanto afferma Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Attenzione a non giudicarci per quello che non siamo – aggiunge Antoniozzi – e a pensare che siamo integralisti: in realtà difendiamo valori naturali che non vogliono discriminare nessuno ma nemmeno omologare l’uomo a una dimensione di assoluto relativismo etico. Giorgia Meloni dice bene quando afferma che il ruolo della donna viene fortemente sminuito dalla teoria gender e privato di ciò che Ratzinger affermava come una primazia naturale ed esclusiva dettata dalla unicità della maternità e della sua correlazione all’altro”.

“La sinistra pone la questione gender – sostiene ancora il vice capogruppo di FdI – non su un giusto piano di lotta comune alle discriminazioni culturali e sociali che può subire ancora chi ha una sessualità diversa (e sottolineo del tutto legittima nella adultità) ma nell’impossibile pretesa di farne un imprinting che sovverta il diritto naturale, di per sé sfuggente a qualsiasi opzione religiosa. La teoria gender è un disorientamento antropologico che può trovare certamente modalità di ascolto nel dialogo ma che è di per sé antitetico alla ragione”.