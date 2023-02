Congresso nazionale PD: esulta la mozione Bonaccini

Grande soddisfazione da parte della mozione Bonaccini per gli esiti delle convenzioni nei circoli. La Calabria ha infatti premiato il governatore dell’Emilia-Romagna con una maggioranza assoluta del 53%.

“Un risultato che riflette l’entusiasmo raccolto in queste settimane da Energia Popolare in ogni circolo della Calabria”, afferma Francesco De Luca, rappresentate della mozione in Calabria, che continua “La scelta lungimirante del gruppo dirigente calabrese di fare contare la Calabria e i democratici calabresi al fianco di Stefano Bonaccini è stata premiata dal risultato nei circoli di ogni provincia calabrese. Stefano Bonaccini in queste settimane ha risvegliato in molti l’entusiasmo e la voglia di partecipazione attiva nel Partito Democratico, da oggi si avvia la sfida per le primarie che siamo certi vedrà Stefano Bonaccini diventare Segretario nazionale del nostro partito. Saremo al suo fianco per stimolare una forte partecipazione di iscritti ed elettori alle primarie del 26 febbraio”.