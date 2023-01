Università, Tavernise (M5S): “Sistema calabrese in crisi. C’è in ballo il futuro della nostra terra”

”È una riflessione che merita attenzione quella che Galileo Violini pubblica oggi sul Quotidiano del Sud, con la quale fa i conti in tasca al sistema universitario calabrese. Un sistema sempre più in crisi, non attrattivo a livello nazionale, che non riesce – e non c’è mai riuscito – a trovare i giusti agganci col territorio perdendo pezzi (4mila gli studenti calabresi che preferiscono studiare altrove) e cervelli”.

Così Davide Tavernise, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale della Calabria. ”In Calabria – osserva – si continua a litigare seguendo schemi campanilistici che alla luce dei dati forniti lasciano il tempo che trovano.

È necessario, quindi, strutturare un piano razionale di sviluppo regionale, che possa preservare il futuro di quella che Violini classifica come ‘una delle maggiori risorse della regione’, ossia il suo sistema universitario”. ”E ricordare – conclude Tavernise – che in ballo non c’è ‘il prestigio di una città o di una istituzione’ ma il futuro della nostra terra”.