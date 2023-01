Nasce portale per appassionati calabresità nel mondo: obiettivo rafforzare immagine del “made in Calabria”

Nasce un portale pensato per essere il punto di riferimento per gli appassionati di calabresità nel mondo.

E per raccontare storie che gli stessi calabresi, spesso, non conoscono. Il portale, raggiungibile all’indirizzo web www.meravigliedicalabria.it è un’iniziativa del gruppo editoriale del Corriere della Calabria.

In occasione del lancio è stata allestita una mostra al Bocs Art Museum di Cosenza intitolata “Fatti ad arte. Il valore della calabresità”, la prima di una serie di appuntamenti sul territorio, nel resto del Paese e all’estero.

L’idea è quella di rafforzare l’immagine del “made in Calabria” in contesti unici e di straordinaria bellezza come quello del museo di arte moderna nel Complesso monastico di San Domenico.

Consultando il portale sarà possibile interrogare una mappa che faciliterà la ricerca dei luoghi di interesse e indicherà, con l’ausilio di Google Maps, gli itinerari più adatti per raggiungerli. La mappa è corredata di storie e curiosità sulle mete, con informazioni utili sulle tradizioni e i presìdi culturali della Calabria. Il portale è stato realizzato come un viaggio nella cultura diffusa della regione. Gusti, tradizioni, arte, intrattenimento ed esperienze sono raccontate in storie e approfondimenti che raccontano un territorio straordinario.

E presto la piattaforma si arricchirà di nuove funzioni dedicate ai percorsi esperienziali, alle strutture ricettive, eventi e trasporti: informazioni utili e necessarie per chi sta pianificando il proprio soggiorno in Calabria. Nella sezione dedicata allo store online di prodotti rigorosamente “made in Calabria” potranno essere acquistate creazioni esclusive di arte orafa, prodotti naturali alle essenze calabre, autentiche ceramiche artigianali in terracotta, pregiate produzioni tessili e tipicità gastronomiche di qualità.

Paola Militano, direttore del Corriere della Calabria e de L’altro Corriere Tv, descrive la Calabria come “una mirabile sintesi di bellezza, armonia, raffinatezza, da far emergere e raccontare: ecco perché Meraviglie di Calabria”.