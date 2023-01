De Magistris alla conferenza su autonomia differenziata: “Occhiuto dicesse chiaramente se è con il popolo o con i potentati”

“Occhiuto dicesse in modo chiaro se lui è per il popolo meridionale, con gli apparati di potere che hanno lo sguardo verso nord, le strutture finanziare, i potentati o è veramente per le autonomie”. Così Luigi de Magistris, sollecitato dai giornalisti, a margine della conferenza stampa sull’autonomia differenziata, ha commentato l’incontro organizzato dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, con il ministro Calderoli alcuni giorni fa alla Cittadella regionale.

“Chi è veramente per le autonomie – ha aggiunto de Magistris – vuole l’autonomia dei territori, dei popoli, dei sindaci, l’autodeterminazione. Qua vogliono dare tantissimo potere ai vertici delle Regioni.

Quindi, burocrazia, centri di potere e sappiamo per esperienza, in questa terra come altrove, che nelle Regioni gira anche un fiume di denaro pubblico dove è più facile la penetrazione del sistema criminale”.