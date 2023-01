Csm, Cattaneo: “Voto di ieri un incidente. Macchine del fango fanno sempre male a tutti”

Il voto di ieri sul Csm? “Credo si sia trattato di un incidente. Noi abbiamo prontamente discusso all’interno della maggioranza e seguito soprattutto le indicazioni dei colleghi, perché c’è sempre lealtà e collaborazione”.

Così il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo, commenta all’Adnkronos quanto accaduto ieri durante la seduta comune del Parlamento per l’elezione dei membri laici del Csm, durante la quale il candidato di Fdi, Giuseppe Valentino, è stato sostituito a votazione in corso con il nome di Felice Giuffrè a causa delle polemiche per l’inchiesta per ‘ndrangheta che lo vede coinvolto. Cattaneo, c’è chi dice che Fdi abbia ceduto al giustizialismo del Movimento 5 Stelle…

“Come Forza Italia rimaniamo saldamente garantisti – risponde Cattaneo – le macchine del fango quando si azionano a orologeria fanno sempre male a tutti. Purtroppo anche nel recente passato, nella composizione del governo, è valso per noi.

Dispiace quando vale per gli altri. Per noi il metodo è sempre lo stesso.

Bisognerebbe tenere saldi i valori del garantismo”. Se bisognava insistere su Valentino?

“Rispetto la decisione di Fdi. Non ho motivi per tornare sulla scelta”, conclude il capogruppo azzurro.