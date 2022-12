Assemblea nazionale del Consiglio Nazionale dei Giovani: eletti Catalano, Danisi e Pecoraro nelle commissioni tematiche

Si è svolta a Roma l’assemblea nazionale del Consiglio Nazionale dei Giovani convocato dal Presidente Maria Cristina Pisani ed alla presenza del Ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi.

Il consiglio Nazionale dei Giovani, istituito con legge 145/2018 è l’organo consultivo cui è demendata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le istituzioni nazionali e locali per ogni confronto sulle politiche attive che riguardano il mondo giovnaile.

Durante i lavori assembleari è stato presentato altresì dall’Avv. Luigi Iorio il report “ Disagio Giovani oggi” e sono stati fatti degli approfondimenti sulle tematiche del lavoro e del benessere.

Presente ai lavori l’Associazione Atena Mediterranea di Reggio Calabria con i due delegati Francesco Catalano di Scilla ed Antonino Castorina di Reggio Calabria.

L’assemblea ha eletto i componenti delle varie commissioni tematiche che andranno a svolgere un ruolo di proposta e consulta con il board del Cng ed in supporto del Presidente Maria Cristina Pisani. Tra i componenti delle varie commissioni l’asssociazione Atena Mediterranea elegge Angela Pecoraro di Salerno ma residente a Modigliana nella commissione Cittadinanza attiva e servizio civile , Francesco Danisi di Reggio Calabria nella Commissione Esteri e Francesco Catalano di Scila nella Commissione Formazione ed Orientamento.

Un importante riconoscimento per l’associazione Atena afferma il Presidente Catalano che proseguirà il suo lavoro in supporto del Presidente Pisani e di tutto il Board per porre all’attenzione del governo e dei vari enti locali le difficoltà e l’esigenza di risorse liquide ed imminenti per superare, specialmente nel Sud Italia le difficoltà legate al tema del lavoro e del disagio giovanile per come esplicitato anche nel report presentato a tutte le associazioni presenti.