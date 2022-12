Guerra in Ucraina, Scutellà (M5S): “Accostamento a reddito di cittadinanza inaccettabile, la presidente Meloni ridicolizza i percettori”

“Chi pensava di far ridere la Meloni con quella battuta impietosa pronunciata ieri al Senato? Sicuramente solo chi era seduto tra i banchi del Governo che sorrideva sornione e quella maggioranza che ha risposta a quell’atroce dichiarazione con uno scrosciante applauso. Un accostamento, quello fatto dalla presidente del Consiglio, inaccettabile che ridicolizza i percettori del reddito di cittadinanza e chi soffre per la guerra”. Lo afferma la deputata del M5S Elisa Scutellà.

“Forse la Meloni crede ancora di stare tra i banchi dell’opposizione – aggiunge – e utilizza espressioni infelici come ci ha abituato in questi anni? Se si trova più a suo agio in quel ruolo forse è il caso che torni dall’altro lato dell’emiciclo, nel frattempo la smetta di colpire le fasce più deboli e sofferenti della popolazione e pensi a fare anche il loro bene e non solo quello di ricchi, corrotti ed evasori”, conclude Scutellà.