Falbo presidente della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo, le congratulazioni di Unicef Calabria

“L’elezione di Pietro Falbo, presidente di Confcommercio Area centrale, alla guida della nuova Camera di Commercio che accorpa le sedi di Catanzaro, Crotone e Vibo, nell’ideale abbraccio della vecchia provincia, è una bella notizia. Per le grandi capacità relazionali, la sensibilità verso le problematiche inerenti il territorio in tutte le sue declinazioni, e per la naturale predisposizione all’ascolto che lo caratterizzano, Falbo saprà essere il presidente attento e pronto di cui l’area centrale della Calabria ha bisogno per attraversare questo momento socio-economico molto difficile per cittadini e imprese”. E’ quanto afferma il presidente del Comitato Unicef Calabria, Giuseppe Raiola.

“In questi mesi abbiamo avuto modo di conoscere bene le doti umane e professionali del neo presidente, che con grande generosità ha messo a disposizione dei Comitati territoriali Unicef le sedi di Confcommercio per consentire alla nostra organizzazione di essere ancora più radicata e presente – ha detto ancora Raiola -. Una collaborazione sul campo che ha dato un significato ancora più pieno e autentico al senso alto della sinergia tra Enti, associazioni e Istituzioni, forse anticipando i temi di un dialogo costruttivo che da presidente della Camera di Commercio, Pietro Falbo, saprà ulteriormente potenziare e mettere a frutto. Buon lavoro, caro presidente, l’Unicef è pronto a collaborare su tutti i fronti”.