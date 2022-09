Salone nautico di Genova, la Regione presente con due stand e il brand “Calabria Straordinaria”

La Regione Calabria, con l’assessorato al Turismo ed al Marketing territoriale, è presente alla 62ª edizione del Salone Nautico di Genova con due spazi dedicati: quello istituzionale (stand SP54), situato all’ingresso del quartiere fieristico, nel quale, oltre alla presentazione del brand “Calabria Straordinaria”, verranno ospitati anche i porti turistici calabresi; l’altro specificatamente destinato agli operatori del comparto nautico ed alle loro produzioni di eccellenza (BA208).

Da oggi al 27 settembre si ritroveranno nel capoluogo ligure espositori provenienti da ogni parte del mondo che proporranno il meglio del settore nautico con le novità dalla produzione cantieristica ai motori, dall’elettronica agli accessori, dai servizi al turismo.

Per l’assessorato regionale al Turismo sarà un’altra occasione per presentare il brand “Calabria Straordinaria” e le sue azioni per una nuova narrazione della Regione Calabria.

Quest’anno, il Salone Nautico di Genova con oltre 200.000 mq di superficie espositiva tra terra e acqua, 1000 imbarcazioni, 998 i brand in esposizione, un programma fitto di eventi e workshop, si presenta con un layout rinnovato che già guarda alla completa ristrutturazione del Waterfront di Levante, ridisegnato dall’architetto Renzo Piano.