Lavoro Calabria, Capone (UGL): “Garantire partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese”

“Per affrontare le sfide e le radicali trasformazioni in atto nel mondo del lavoro è fondamentale rivedere l’attuale modello di relazioni industriali. L’attuazione dell’articolo 46 della Costituzione italiana che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, è una battaglia storica che l’UGL porta avanti dalla sua fondazione. In tal senso, riteniamo essenziale superare le barricate ideologiche e passare dal conflitto alla collaborazione di classe. É necessario, pertanto, un nuovo Patto sociale fra lavoro e capitale fondato sulla valorizzazione della contrattazione collettiva e sul coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali, al fine di garantire un adeguato livello di tutele e favorire la produttività”. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, e Ornella Cuzzupi, Segretario Regionale UGL Calabria, in occasione della terza tappa del tour nazionale organizzato dall’UGL “Vota per il lavoro” che si è svolto a Reggio Calabria, dal titolo “Dalla lotta di classe al patto tra capitale e lavoro”, per ribadire le priorità dell’UGL da consegnare al Governo che verrà.