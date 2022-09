Marina Militare: oggi la Vespucci fa tappa a Reggio Calabria. Aperte le visite a bordo

A distanza di due anni dall’ultimo approdo e’ da oggi a Taranto l’Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina Militare. A bordo ci sono gli allievi della prima classe dell’Accademia Navale di Livorno. Durante la sosta, i 143 cadetti del corso Aghenor, nato come da tradizione in navigazione, sbarcheranno per continuare le attivita’ della campagna di istruzione partecipando al modulo di “Arte del Comando” organizzato a Brindisi dalla Brigata Marina San Marco.

Contrariamente a quanto accadde nel 2020 a causa del Covid, questa volta la Vespucci sara’ aperta per le visite a bordo. Oggi dalle 17 all’1 e domani dalle 14 alle 20. Da Taranto, il veliero si dirigera’ a Reggio Calabria. Prima dell’arrivo a Taranto, la nave ha sostato a Manfredonia (Foggia).

“Non si tratta di una nave ma di una vera propria citta’ dove il lavoro di squadra e’ fondamentale” ha dichiarato nella sua tappa in Puglia Massimiliano Siragusa, comandante dell’Amerigo Vespucci.

“Oggi – afferma il comandante – a bordo siamo 391 militari. La grande maggioranza e’ composta da equipaggio fisso ed e’ grazie all’amore, alla passione di ognuno di loro che questa nave dopo 91 anni e’ ancora bella ed estremamente funzionale in tutte le sue parti”.

“Durante il periodo estivo quando navighiamo mediamente 5 o 6 mesi all’anno – ha aggiunto Siragusa – si imbarcano anche gli allievi, 143 militari, e lo staff dell’Accademia navale. Ci vuole grande passione per navigare qui”.