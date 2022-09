Antoniozzi ai giovani : “FDI partito del futuro”

“Fratelli d’Italia è il partito del futuro, che guarda ai giovani come risorsa principale e investimento su cui puntare.”

Lo afferma Alfredo Antoniozzi, candidato al collegio plurinominale della Camera per Fratelli d’Italia.

“Non vogliamo che i giovani crescano con la rassegnazione del reddito di cittadinanza – dice Antoniozzi – ma che abbiano chiaro in mente un percorso di formazione e di lavoro che favorisca la loro autonomia Tutto questo ancora di più in Calabria e nel sud, laddove c’è esigenza di defiscalizzare il lavoro per aprirlo alle nuove generazioni e costruire una comunità indipendente.”

“Il messaggio di Giorgia Meloni ai giovani- coninua ancora Alfredo Antoniozzi – si basa sull’inclusione e sull’autonomia, concetto che i propugnatori del rdc non conoscono.

Chiediamo il sostegno al mondo giovanile – conclude Antoniozzi – per rendere più forte la Nazione, che deve essere ricostruita partendo dalla meritocrazia.”