Guerrieri nella segreteria regionale di Noi di Centro

“Ringrazio il Presidente Oreste Morcavallo per avermi nominato nella segreteria regionale del Partito. Le elezioni politiche alle porte ci vedranno impegnati in prima persona. Il movimento giovanile nazionale è sicuro di poter dare una spinta importante per il raggiungimento del risultato a fianco del nostro leader Clemente Mastella.

Tra venerdi e sabato sapremo con chi allearci, mentre da lunedì inizierà la raccolta firme per presentare le liste e noi siamo già pronti. Il Paese ha bisogno di politici di lunga esperienza come Mastella che hanno a cuore il Paese e soprattutto il mezzogiorno.”

Lo afferma in una nota Michele Guerrieri (Segretario Nazionale Giovani Noi Di Centro).