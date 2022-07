La transizione digitale in Italia: l’Earth Technology Expo di Firenze

La transizione digitale è uno dei principali interessi dello Stato italiano da qualche anno a questa parte. Molte risorse sono state investite per permettere all’Italia di diventare un paese sempre più green e tecnologicamente avanzato, in grado di rispondere alle necessità di un mondo in continua trasformazione.

Soprattutto durante gli anni della pandemia, la transizione è stata particolarmente rilevante, data la situazione di emergenza. Moltissime attività precedentemente assenti su piattaforme digitali sono state introdotte virtualmente per permettere alle persone di usufruirne anche dalle loro abitazioni. Ne sono un esempio i siti di e-commerce, i servizi amministrativi online e le piattaforme di intrattenimento, come ad esempio giochi e casino live.

Earth Technology Expo di Firenze

L’Eart Technology Expo si terrà a Firenze dal 5 all’8 ottobre 2022 negli spazi espositivi della Fortezza da Basso, situata a soli due minuti a piedi dalla stazione di Santa Maria Novella. Lo scopo della fiera è quello di mostrare l’innovazione e le nuove applicazioni tecnologiche volte a migliorare la vita dei cittadini italiani e a salvaguardare l’ambiente che ci circonda.

Questo messaggio è sempre più rilevante e fondamentale, soprattutto considerata la recente crisi idrica e la necessità di trovare delle soluzioni al riscaldamento globale, capace di mettere a rischio non solo colture e irrigazioni ma anche la vita di uomini e animali. Protagonista dell’Expo è anche la transizione digitale nell’ambito della rete mobile con tecnologia 5G, in grado di cambiare per sempre le nostre esperienze online, rendendole più piacevoli e fluide.

Attività ed eventi all’Earth Technology Expo

L’Earth Technology Expo non si limita a presentare proposte e stand di imprese concentrate sul territorio italiano, ma offre anche la possibilità di partecipare a convegni e webinar. Gli incontri si svolgeranno sia in presenza, sia online, per dare la possibilità a chiunque di partecipare. Alcuni webinar sono stati svolti e si svolgeranno anche al di fuori delle giornate di ottobre in cui verranno allestiti gli spazi espositivi.

Per esempio, nel mese di marzo, in occasione della giornata mondiale dell’acqua si sono tenuti interessanti incontri per sensibilizzare il pubblico sul tema. Gli incontri, così come le attività proposte durante la fiera, sono rivolti a chiunque desideri partecipare: dagli addetti ai lavori, come i tecnici e gli amministratori della pubblica amministrazione, ai membri della protezione civile, i ricercatori e gli studenti universitari che si occupano di innovazione e ricerca, gli studenti superiori e i professori, ma anche i normali cittadini interessati allo sviluppo tecnologico della loro nazione.

Come partecipare alla manifestazione?

Per poter partecipare all’Earth Technology Expo non è necessario acquistare nessun tipo di biglietto. Tuttavia, per ragioni di sicurezza è necessario registrarsi scaricando l’applicazione ufficiale dell’esposizione. Una volta scaricata, sarà sufficiente seguire le istruzioni e registrarsi. La app genererà un biglietto che comparirà nella sezione apposita. Per poter entrare negli spazi espositivi basterà, dunque, mostrare il biglietto ed essere muniti di certificazione verde. Tramite l’applicazione ufficiale dell’evento è anche possibile registrarsi a convegni ed eventi che avranno luogo durante i giorni dell’ETE.