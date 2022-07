Concorsi centri per l’impiego, Pietropaolo: “Nessun ritardo”

“Voglio tranquillizzare il gruppo consiliare del Partito Democratico. Non c’è alcun preoccupante ritardo riguardo le procedure concorsuali per la selezione delle 568 unità di personale necessario al potenziamento dei Centri per l’impiego calabresi. Il tempo trascorso dalla pubblicazione del bando è legato soltanto alle procedure organizzative di Formez, a cui è stata affidata la gestione delle selezioni per titoli e prova scritta attraverso una Commissione totalmente esterna di tecnici indicati direttamente dal ministero della Funzione pubblica, che valuteranno i candidati secondo i criteri di merito e trasparenza”.

È quanto afferma l’assessore regionale al Personale, Filippo Pietropaolo, riguardo le dichiarazioni degli esponenti del PD sul ritardo dei concorsi per i Centri per l’impiego.

Pietropaolo annuncia anche che, per il prossimo 19 luglio in Cittadella, una conferenza stampa con il presidente della Regione Roberto Occhiuto e il presidente di Formez Alberto Bonisoli, nel corso della quale verranno indicate date e luoghi di svolgimento delle prove scritte e illustrati, attraverso una dimostrazione pratica dai tecnici di Formez, i dettagli organizzativi e le modalità di svolgimento dei test.