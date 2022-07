Bio Bimbi, l’olio calabrese dell’Azienda Nicolazzi in esclusiva con Disney

Alimentazione sana e divertimento per far felici i più piccoli. Questo lo scopo principale dell’accordo tra l’azienda Nicolazzi e la North Star, esclusivista in Italia del marchio Disney che ha voluto puntare sull’olio dell’azienda Nicolazzi come prodotto alimentare da affiancare allo storico marchio americano. North Star è anche esclusivista degli official store Disney su Ebay e gestisce l’e-commerce Qui Mamme, quest’ultimo rientra nel gruppo RCS Mediagroup (Corriere della Sera).

E’ proprio attraverso il portale quimamme.it che Biobimbi e Disney cammineranno insieme con un nuovo e straordinario format commerciale con alcuni dei personaggi storici creati dal maestro Walt Disney, tra cui Topolino e Minnie e La Carica dei 101. L’accordo, autorizzato dalla Disney, conferma la straordinaria crescita di Bio Bimbi negli ultimi anni: l’ingresso nel gruppo Qui Mamme avvenuto nei mesi scorsi ha definitivamente lanciato il marchio calabrese nel mercato internazionale e da qui in avanti sarà destinato a crescere sempre più con l’obiettivo di diventare leader nel settore. L’olio extra vergine di oliva Bio Bimbi è un prodotto di alta qualità, nato principalmente per l’alimentazione dei più piccoli, particolarmente consigliato per le prime pappe, è anche molto usato a tavola per tutta la famiglia grazie alle sue straordinarie qualità organolettiche.

Lavorato a freddo, microfiltrato, completamente biologico, questo prodotto viene coltivato, lavorato e imbottigliato in Calabria, tra monti e colline del crotonese e del catanzarese che affacciano sul mar ionio. La decisione di puntare sull’olio calabrese è dovuta soprattutto all’ottima risposta commerciale che il prodotto ha dato sul portale Quimamme, cui ingresso è sempre stato promosso da North Star Srl. Ora questo nuovo accordo commerciale con quello che è uno dei marchi più conosciuti al mondo che da quasi un secolo tiene compagnia a più piccoli con i suoi innumerevoli personaggi, prima attraverso i fumetti ed oggi attraverso la tv. Nello specifico, la promozione caldeggiata da North Star, attraverso il portale Qui Mamme, omaggia i clienti che acquistano l’Olio Bio Bimbi con un esclusivo set pappa “Disney Baby” che richiama alcuni dei personaggi storici della casa americana con il nuovo lancio grafico. L’offerta è accessibile solo attraverso il portale Qui Mamme, che da ormai molti anni è sinonimo di garanzia e qualità per i prodotti dedicati all’infanzia.