Ddl Sport, Vono (FI): “Si apre nuova pagina per la storia del nostro Paese”

“Oggi si apre una nuova pagina per la storia del nostro Paese: lo sport entra in Costituzione e finalmente al suo valore educativo e sociale viene riconosciuto una tutela maggiore attraverso l’integrazione dell’articolo 33 per cui la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attivita’ sportiva”. Lo afferma, in una nota, la senatrice di Forza Italia Silvia Vono in relazione all’approvazione da parte del Senato del testo che consente allo Sport di entrare in Costituzione all’articolo 33. “Abbiamo intenzione – aggiunge Vono – di creare un Ministero dello Sport, di permettere ai medici di base di prescrivere l’attivita’ sportiva come terapia e superare il concetto di Paralimpiadi con i giochi olimpici con diverse categorie di competizione. C’e’ poi da ottenere l’inserimento dei fondi del Pnrr anche per lo sport. Questo significherebbe fornire uno strumento di crescita e di sviluppo per i territori e gli enti che riconoscono l’attivita’ fisica come valore in piu'”.